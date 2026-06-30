Elecciones 2026: JNE revisa actuaciones de los JEE antes de proclamar resultados

Perú.- Elecciones 2026: Pleno del JNE publica resultados de votación de 25 apelaciones - Andina/Difusión

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó que se realice una revisión integral de las actuaciones jurisdiccionales de los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de emitir el acta general de proclamación de resultados de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026.

El acuerdo del Pleno, publicado en el Diario Oficial El Peruano, dispone que el JNE examine las actas de proclamación descentralizadas, las resoluciones sobre actas observadas, votos impugnados, recuentos, apelaciones y demás actuaciones procesales que resulten necesarias para consolidar los resultados.

Como es de conocimiento, el JNE es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y tiene como finalidad verificar la regularidad jurídica de las proclamaciones descentralizadas antes de emitir el acta general.

También se dispuso que los 60 Jurados Electorales Especiales ejecuten, en el más breve plazo, las actuaciones necesarias para emitir las actas de proclamación descentralizadas. Los mismos no deben retrasar las proclamaciones sin una causa objetiva y debidamente justificada.

Proceso en su etapa final

Al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 50.135% de los votos válidos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó el 49.865%, resultados que perfilan a Fujimori como virtual ganadora de la segunda elección presidencial realizada el 7 de junio.

Actualmente, los distintos JEE concluyen las proclamaciones descentralizadas en sus respectivas circunscripciones. Posteriormente, el presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que la proclamación nacional de resultados se realizaría el 3 de julio, mientras que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora está prevista para el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional.