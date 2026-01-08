Elecciones 2026: JNE revisará hoy primeras apelaciones a inscripción de candidaturas

Andina/Difusión

Lima 8 Ene. (ANDINA) -

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisará esta tarde, en audiencia pública virtual, los primeros recursos de apelación interpuestos por diferentes partidos políticos contra lo resuelto en primera instancia por los jurados electorales especiales (JEE) en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

En la audiencia, prevista para las 16:00 horas, los magistrados del Supremo Tribunal Electoral escucharán a los abogados de las partes procesales correspondientes a los16 expedientes programados para la fecha, quienes expondrán sus alegatos, en estricto respeto al debido proceso.

Los citados expedientes, que estánreferidos a casos de inscripción de candidatos,fueron derivados por los JEE de Lima Centro 1, Lima Oeste 3, Huaura, Huánuco, Ica, Pasco, Coronel Portillo, Trujillo y Huancavelica.

Una vez culminada la sesión, el colegiado electoral se reunirá de forma reservada a fin de emitir pronunciamiento, con estricto apego a ley, y resolver de manera definitiva los asuntos elevados en segunda instancia.

Al respecto, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, informó que elmáximo organismo electoral ha recibido hasta la fecha más de 30 recursos de apelación sobre solicitudes de inscripción de candidatosa las elecciones 2026 de fórmulas presidenciales, listas de diputados y senadores y de representantes al Parlamento Andino.

“A partir de esta primera audiencia, se irán programando los expedientes de manera secuencial, en fechas consecutivas, para ir atendiendo estos requerimientos, sobre todo porque debemos cumplir con el cronograma electoral, ya que el 14 de marzo es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas”, explicó.

En entrevista con el canal institucionalJNE TV, la funcionaria

aseguró que se atenderán todos los recursos que ingresen al pleno de la institución.

Refirió que, en señal de transparencia, las audiencias serán transmitidas en directo por el canalJNE TV(516 de Movistar) y víastreamingpor las redes sociales del organismo electoral.