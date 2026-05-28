Elecciones 2026: Juntos por el Perú apuesta por mantener baja inflación y reducir pobreza

Andina/Equipo Económico De Juntos Por El Perú Se

Lima 29 May. (ANDINA) -

El equipo económico del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó este jueves que su programa se basa en reducir la pobreza del país, pero al mismo tiempo, respetar la estabilidad y autonomía del Banco Central Reserva (BCRP).

"El porcentaje de población en pobreza en Lima Metropolitana en 2019 era 14 % y en 2025 está bordeando el 28 %, se ha duplicado. Tenemos 9 millones de personas pobres en Perú, entonces, el objetivoesencial del programa económico es mantener baja la inflación, mantener un crecimiento alto y, sobre todo, reducir sustancialmente el nivel de pobreza", dijo el economista Óscar Dancourt.

El equipo económico liderado por Pedro Francke advirtió que el alza de los precios de los combustibles, provocado por el conflicto en Oriente Medio, tiene dos efectos importantes en la realidad peruana: frenar su economía y aumentar la inflación, lo que tradicionalmente causa el incremento de la pobreza.

Para mitigar estos fenómenos, señalaron que han elaborado un programa con tres medidas esenciales: utilizar el Fondo de Estabilización de los Combustibles, "para mitigar, aminorar, amortiguar el alza de los combustibles"; extender los programas de lucha contra la pobreza al ámbito urbano, como Pensión 65 y Juntos, y el aumento del salario mínimo de 1.130 soles a 1.500 soles.

El equipo económico reiteró que respetarán la autonomía del Banco Central de Reserva, mantendrán el sistema de metas de déficit fiscal y pretenden conservar una deuda baja sobre el PIB, una de la menores de la región.

En una reunión con al prensa extranjera, Francke afirmó que el país tiene "un enorme potencial de crecimiento económico" en las pequeñas empresas, emprendimientos y agricultura familiar, por lo que impulsarán facilidades, financiamiento y capacitación.

Sobre la minería, el equipo técnico aseguró que la van a combatir con una nueva ley que favorezca la formalización de los trabajadores a través de un acompañamiento jurídico e instaurarán la trazabilidad de los minerales para conocer su origen. Para promover la inversión privada minera, además, van a fomentar la reducción del tiempo del inicio de operaciones.

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