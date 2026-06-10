Perú.- Elecciones 2026: Juntos por el Perú emite pronunciamiento sobre conteo rápido

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Los partidos políticos Juntos por el Perú, Nación y Obras emitieron un pronunciamiento público para expresar su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente ejecutivo de IPSOS, Alfredo Torres Guzmán, sobre los resultados del conteo rápido de la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

A través de un pronunciamiento público, las organizaciones políticas señalaron que losresultados del conteo rápido no deben estar sujetos a correcciones especulativas posterioresni a interpretaciones sin evidencia técnica suficiente, ya que ello genera incertidumbre entre los ciudadanos y afecta la confianza en el proceso democrático.

Sostuvieron además, que mientras laOficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)no concluya el procesamiento total de las actas, cualquier proyección adicional podría contribuir a la confusión pública y debilitar la transparencia del proceso electoral.

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Los firmantes también expresaron preocupación por el papel asumido por IPSOS en el debate electoral y solicitaron a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluar si las actuaciones y declaraciones difundidas se ajustan a los principios de ética electoral y a la normativa vigente.

En ese sentido, hicieron un llamado a la población y a los personeros de las distintas organizaciones políticas a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de manipulación o difusión de información falsa que pueda afectar la confianza en los resultados oficiales.

Según indicaron

, la defensa de la voluntad popular y el respeto a la institucionalidad democrática deben prevalecer hasta la proclamación definitiva de los resultados electorales.

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