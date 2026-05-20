Elecciones 2026: Juntos por el Perú no estatizará empresas y que se respetarán contratos

Andina/Miembro Del Equipo Económico De Juntos Por

Lima 20 May. (ANDINA) -

El integrante del equipo económico de Juntos por el Perú, Pedro Francke, anunció hoy que en un eventual gobierno de Roberto Sánchez no se realizarán estatizaciones, así como se respetará la propiedad privada y los contratos ley, además de mantener la estabilidad macroeconómica.

"Hay que ser bien claros nosotros estamos a favor de la inversión privada, de la innovación tecnológica, en particular de las pequeñas empresas y de la agricultura, pero no van a haber estatizaciones, vamos a respetar la propiedad privada, vamos a respetar los contratos y debemos mantener la estabilidad macroeconómica", aseguró en RPP. En ese sentido, descartó que haya algún tipo de "hoja de ruta", sino que se tratan de puntos que estos temas están conversados con Roberto Sánchez.Indicó que si bien es cierto el país está creciendo en 3 %, por el precio de los metales lo deberíamos estar haciendo alrededor del 6 %, así como establecer una mejor estrategia de distribución de la riqueza en nuestro país.

Asimismo, sostuvo que si bien es cierto promover la inversión privada para generar empleo, tambiéndebe buscarse reducir la altísima pobreza urbana en Lima, donde existen, al menos 3 millones de pobres y "no se hace nada al respecto".

Además, precisó queaún no se definió si es que participará en el debate de equipos técnicos a realizarse el próximo domingo 24 de mayo, pero que dentro del equipo económico hay excelentes profesionales que pueden participar en este evento.

En otro momento, aseguró que el tema delaumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV)se discutió con el equipo técnico y que la propuesta de subirlo a 1,500 soles"es perfectamente viable".

De igual modo, consideró que

debe mantenerse la continuidad del equipo técnico y de dirección en el Banco Central de Reserva (BCR).

En otro momento, explicó quela minería ilegal es un tema que debe ser combatido frontalmente, pero sobre el que también es necesario darle una propuesta y opciones económicas alternativas.

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