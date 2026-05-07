Elecciones 2026: Juntos por el Perú y otros partidos realizan plantón frente a sede de JNE

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 May. (ANDINA) -

Miembros del partido Juntos por el Perú y de otras agrupaciones políticas realizaron este jueves un plantón frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el distrito de Jesús María.

En la actividad participaron, además del primero, representantes deAhora Nacióny laAlianza Venceremos,quienes también estuvieron presentes en el frontis del JNE.

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú,

Roberto Sánchez, no participó en la mencionada actividad.

Los ciudadanos que se dieron cita en la sede del jirón Nazca acudieron con banderolas de sus respectivas agrupaciones, bajo la consigna de"respeto al voto popular".

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En la víspera, las mencionadas organizaciones políticas emitieron un comunicado junto a otros partidos, exigiendo respeto a la democracia y convocando al plantón realizado hoy.

En el citado textorechazaron los llamados a desconocer los resultados de las Elecciones Generales 2026y pidieron al JNE no alterar el calendario electoral y proclamar a los ganadores de la primera vuelta.

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