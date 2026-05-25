Elecciones 2026: Juntos por el Perú plantea ampliar horarios de atención en salud

Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, propuso ampliar los horarios de atención y el número de profesionales en los establecimientos de atención primaria para superar las colas que se generan en busca de atención médica.

“Si se contrata más profesionales y se amplían los horarios de citas en el primer nivel de atención, se resuelve las colas; la gente va a los hospitales porque cuando va a los centros de salud no encuentra atención médica por falta de profesionales”, aseveró en diálogo con laAgencia Andina,tras su participación en el debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones

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Asimismo, indicó que implementarán una reorganización administrativa y financiera de Essalud, preservando los recursos de los asegurados y priorizando sus inversiones en establecimientos de salud de primer nivel para contener la demanda que satura los hospitales.

En tanto, Sinesio López, vocero en el tema de Reforma del Estado, aseveró que una de las principales reformas que plantea Juntos por el Perú es diseñar un Estado institucional y organizativo para todos los ciudadanos.

Refirió que el diseño actual del Estado responde a “los intereses de determinados grupos”, cuando lo que se requiere es tener una “Estado autónomo y que atienda las necesidades de la gente, en sus diversas dimensiones de vida”.

Señaló que una de las limitaciones del Estado es que no ha integra al país garantizando educación y salud pública de calidad, justicia e igualdad ante la ley y seguridad para todos en general.

Tras su participación en el debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dijo además que una medida para enfrentar la corrupción es poner “fin a la captura del Estado”.

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