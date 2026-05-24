Elecciones 2026: Juntos por el Perú plantea política macroeconómica de estabilidad

Andina/Captura Tv

Lima 25 May. (ANDINA) -

Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, afirmó que se mantendrá una política macroeconómica de estabilidad, garantizará la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y que pedirá a su actual presidente, Julio Velarde, que se mantenga al frente de dicha institución.

“Vamos a respetar política macroeconómica estable, respetando la autonomía del Banco Central y pidiéndole a Julio Velarde que siga en su puesto”, aseguró Francke, durante su participación en el bloque Economía y generación de empleo en el debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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