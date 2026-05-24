Elecciones 2026: Juntos por el Perú plantea programa “Mi primera chamba” para jóvenes

Andina/Captura Tv

Lima 25 May. (ANDINA) -

La organización política Juntos por el Perú (JP) planteó el lanzamiento del programa “Mi primera chamba” para jóvenes que egresan de la educación básica y que consiste en la apertura de una cuenta bancaria individual de S/ 6.150 a 100 mil jóvenes.

Ernesto Zunini, representante de JP en el debate técnico, indicó que el dinero podrá ser empleado por los beneficiarios durante cinco años con la finalidad de que lo usen en capacitación, para emprender o subvencionar su salario durante sus primeros seis meses.

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