Elecciones 2026: Juntos por el Perú se pronuncia sobre medidas de Municipalidad de Lima

Perú.- Elecciones 2026: Roberto Sánchez plantea revisión exhaustiva de actas observadas - Andina/Ricardo Cuba

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La organización política Juntos por el Perú, que postula a la Presidencia de la República a Roberto Sánchez Palomino, se pronunció sobre la restricción de la circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima, dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima, como medida preventiva ante las movilizaciones anunciadas.

"La disposición del alcalde de Lima es inconstitucional e ilegal, pues viola la Convención de Derechos Humanos, afecta el derecho a la libre circulación, el derecho a reunión y el derecho a la protesta", señala el primer punto del pronuncimiento emitido hoy por el referido partido político.

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Del mismo modo, manifiesta que el cierre total del Centro Histórico de Lima durante 48 horas, es "una respuesta política arbitraria" frente a las movilizaciones anunciadas y podría constituir "una limitación desproporcionada del derecho de reunión y protesta".

"Todas las movilizaciones realizadas por simpatizantes de Juntos por el Perú y la candidatura de Roberto Sánchez, se han desarrollado de manera pacífica y ordenada, sin afectar el patrimonio cultural ni la propiedad privada en la ciudad", añade la declaración.

Igualmente, sostiene que entre abril y mayo, el alcalde de Lima Metropolitana y los alcaldes distritales dieron todas las facilidades para la movilización de los partidarios de Renovación Popular y quienes impugnaron los resultados de la primera vuelta electoral.

"El mismo trato corresponde a todo ciudadano que ejerza su derecho a manifestarse", precisa el comunicado de Juntos por el Perú.

Finalmente, la referida agrupación política exhorta a las autoridades ediles a garantizar los derechos de todos los ciudadanos, "deponiendo posiciones partidistas y gobernar para todos los limenos y limeñas".

(FIN) HTC