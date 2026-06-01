Elecciones 2026: Juntos por el Perú propone un consenso más amplio con otros partidos

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, afirmó que Juntos por el Perú está logrando un consenso más amplio con diversas agrupaciones, con miras a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 7 de junio.

Indicó que todas las personas que vienen participando de lapropuesta que plantea Juntos por el Perú

se están sujetando a lo establecido en el acuerdo programático.

"Y ahora de cara a la segunda vuelta, como lo dice el mismo Roberto Sánchez, estamos reconociendo que es una siguiente fase, por lo tanto, hoy tenemos, a diferencia del fujimorismo, un consenso mucho más amplio", manifestó.

Asimismo, precisó que el compromiso establecido en el plan de gobierno de la agrupación política, consensuado con otros partidos, "no se ha hecho con el gran empresariado, ni con el fujimorismo".

Además, sostuvo que el candidatoRoberto Sánchez porta con dignidad el sombrero heredado de Pedro Castillo,reconoce su liderazgo y el compromiso de lograr su indulto. "Esuna relación sana que es reconocida por ambas partes", dijo.

En otro momento,descartó que Antauro Humala forme parte del equipo de gobierno de Juntos por el Perú, indicando que su constante nombramiento durante el debate presidencial forma parte de la estrategia de la candidata Keiko Fujimori.

"El equipo ha sido presentado públicamente en conferencia nacional y él (Antauro Humala) ha dicho que forma parte de una alianza electoral que permitió la participación de algunos de sus políticos que lamentablemente no han sido elegidos. Pero él ha dicho que no va a ser ministro y que no tiene interés de serlo", añadió.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });