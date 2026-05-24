Elecciones 2026: Juntos por el Perú propone Fondo Nacional de Agua y Banco Agropecuario

Andina/Captura Tv

Lima 25 May. (ANDINA) -

César Guarniz, integrante del equipo técnico de Juntos el Perú, planteó impulsar la soberanía y seguridad hídrica mediante la creación de un programa y un Fondo Nacional de Agua que trabajará de manera articulada con organizaciones vinculadas al recurso hídrico.

Durante su participación en el bloque temático Agricultura y Medio Ambiente en el Debate Técnico que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Guarniz señaló que uno de los retos pendientes es dinamizar las compras públicas y los mercados, debido a las dificultades que enfrentan productos sensibles como el arroz, la caña de azúcar y la leche.

En esa línea, Guarniz indicó que también proponen la creación de un Banco de Desarrollo Agropecuario, con el objetivo de generar impacto en un millón de productores agrarios durante los primeros 100 días de gobierno.

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