Elecciones 2026: Juntos por el Perú propone reestructurar la PNP

Andina/Foto: Andina/ Prensa Presidencia

Lima 27 May. (ANDINA) -

El equipo técnico de Juntos por el Perú en materia de seguridad ciudadana presentó propuestas vinculadas a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, entre ellas la reestructuración de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

La exposición estuvo a cargo deLuis Medrano GirónyWilson Sánchez Sánchez, quienes desarrollaron propuestas sobre cómo recuperar el control del país sin debilitar el Estado de derecho, en diálogo con TVPerú.

Respecto a las medidas prioritarias para los primeros 100 días de un eventual gobierno, Wilson Sánchez explicó que la propuesta de reestructuración de la PNP busca adecuar la institución “a las verdaderas necesidades del servicio”, especialmente en las unidades encargadas de prevención y patrullaje.

“En muchos de los casos hay duplicidad de funciones, de esfuerzos, de recursos y el trabajo es el mismo. Entonces, ahí se tiene que ver una unificación, un criterio de optimización de los recursos y de tal manera que los resultados sean los óptimos”, señaló Wilson Sánchez en TVPerú.

Asimismo, indicó que esta labor sería complementada con el trabajo de las rondas campesinas, comunidades nativas y juntas vecinales, como parte de una estrategia articulada.

Durante la presentación también se expuso la propuesta de creación del Sistema nacional integrado de identificación criminal y rastreo de la extorsión. Según Luis Medrano, esta iniciativa contempla la incorporación de tecnología especializada para fortalecer las capacidades de investigación criminal, inteligencia y contrainteligencia de la PNP.

“Se está proponiendo traer tecnología de punta, como lo tienen otros países, para combatir la delincuencia en sus diferentes modalidades”, afirmó Medrano, quien agregó que estos sistemas, denominados “los ojos del mundo”, incluirían equipos capaces de reconocer e identificar personas mediante reconocimiento facial.