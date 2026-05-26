Elecciones 2026: Juntos por el Perú propone reorganizar primer nivel de atención de salud

Andina/Vidal Tarqui

Lima 26 May. (ANDINA) -

El miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP) en temas de salud, Hernando Cevallos, planteó una reorganización del primer nivel del atención en salud y fortalecer la descentralización, a fin de cerrar las brechas y ampliar la capacidad de atención a los ciudadanos.

“La atención primaria de salud tiene un déficit y los establecimientos del primer nivel siguen sin tener capacidad resolutiva. Se requiere una reorganización y reforzamiento”, puntualizó en RPP.

Asimismo, dijo que se necesitaacercar el Ministerio de Salud a la comunidad y fortalecer la prevención, de modo que se pueda cambiar la costumbre de los ciudadanos de ir a las postas medidas y centros de salud solo cuando se siente mal.

Cevallosexplicó que el fortalecimiento del primer nivel de atención permitirá también poner fina a las colas en los hospitales, como ocurre en EsSalud, que lo implica ampliar la inversión en los establecimientos de primer nivel.

“La gente cuando van a los centros de salud encuentran que no tienen los profesionales adecuados y se va al hospital, hay que ampliar lo horarios de los establecimientos médicos, el equipamiento y el personal”, puntualizó.

El vocero de saludplanteó también afianzar una verdadera descentralización, con un seguimiento de la ejecución de las políticas nacionales en las regiones y con un soporte técnico para garantizar sus inversiones.

Del mismo modo, Cevallos precisó quese hace necesario una política de desconcentración de los recursos humanos, dado que el 40-50 % de los profesionales están en Lima, región que tienen mejores remuneraciones, mejores equipos para ejecutar, más unidades hospitalarias y mejores centros de salud.

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