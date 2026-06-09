Elecciones 2026: Juntos por el Perú reitera que respetará los resultados oficiales

Andina/Ricardo Cuba

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El partido Juntos por el Perú reiteró que respetará los resultados de la segunda elección presidencial 2026 y señaló que aguardará la culminación del procesamiento oficial de actas que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La posición fue expresada durante una conferencia de prensa ofrecida en el local partidario, a propósito del conteo rápido al 100 % de actas procesadas elaborado por Ipsos Perú por encargo de la Asociación Civil Transparencia, cuyos resultados favorecen al candidato presidencial de dicho partido,Roberto Sánchez.

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló que existe una responsabilidad en la información que se comunica a la ciudadanía y consideró que esta debe ajustarse a la normativa vigente. Asimismo, destacó la importancia de los estudios sustentados en criterios técnicos.

“Nosotros confiamos en lo que técnicamente muestra solidez. (...) Hacemos una exhortación al pueblo peruano a confiar en la solidez de estos estudios. (…) Nosotros vamos a respetar los resultados del proceso electoral y estamos aguardando el fin de la contabilización”, manifestó.

Por su parte, el abogado y vocero legal del partido, Roy Mendoza, cuestionó recientes declaraciones del presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, respecto a escenarios que contemplan una eventual variación de los resultados con el ingreso de actas procedentes del extranjero. Según indicó, dichos planteamientos no cuentan con información técnica publicada que permita su verificación.

Por ello, informó que "nosotros estamos dirigiendo una carta al Jurado Nacional de Elecciones para que, en el ámbito de sus competencias, pueda verificar si, en efecto, lo que se ha mencionado cumple con los requisitos técnicos", sostuvo. Señaló que también solicitarán explicaciones a Ipsos Perú sobre los modelos mencionados y pedirán a la Defensoría del Pueblo tomar acciones para resguardar el voto ciudadano.

Como se sabe, la ONPE continúa con el procesamiento de las actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial, tras el cierre de la jornada electoral del 7 de junio.