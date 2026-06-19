Elecciones 2026: Keiko Fujimori afirma que no habrá persecución ni privilegios

Andina/Vidal Tarqui

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que en un eventual gobierno suyo no existirán “ni persecución ni privilegios”, al referirse al tratamiento que recibirían las solicitudes de indulto humanitario en caso de asumir la Presidencia de la República.

Tras reunirse con su equipo de campaña, Fujimori indicó que “no va a haber ni persecución ni privilegios. Es importante señalar que cualquier pedido de indulto humanitario tiene que evaluarse, respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso por caso la situación médica en que se encuentre esta persona”.

En ese sentido, señaló que se conformaría una comisión de indultos y gracias presidenciales integrada por personas que no tengan vinculación política.

Respecto al proceso electoral, la candidata indicó que continúa a la espera de los resultados finales del escrutinio oficial y recordó que los Jurados Electorales Especiales mantienen el desarrollo de audiencias públicas vinculadas al proceso.

“Esperamos que el resultado final salga pronto porque hay muchas decisiones por tomar. Hay equipos que tenemos que armar de confirmarse este resultado expectante”, expresó.

Fujimori sostuvo además que el próximo gobierno deberá afrontar dos desafíos prioritarios. Según indicó, uno de ellos será combatir la delincuencia y la criminalidad, mientras que el otro estará relacionado con el fortalecimiento de las acciones de prevención ante las alertas por la posible llegada del fenómeno de El Niño.

Sobre las movilizaciones anunciadas en el Centro Histórico de Lima por la organización política contrincante, señaló que el derecho a la protesta está garantizado en el país. No obstante, consideró “importante que los ciudadanos que participan en estas marchas estén siempre alertas y que no se dejen llevar por narrativas que buscan generar más odio y divisiones entre peruanos”.