Elecciones 2026: Keiko Fujimori afirma que respetará la voluntad expresada en las urnas

Andina/Vidal Tarqui

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que respetará los resultados electorales de los comicios de este domingo 7 de junio y resaltó el importante rol que cumplirán los observadores electorales y los personeros de los partidos en contienda.

"Seré absolutamente respetuosa de la voluntad popular. Y acá aprovecho para hacer un llamado para que los ciudadanos participen como personeros. Esto va a ser muy importante de cara al proceso (segunda vuelta)", declaró a RPP.

"No estamos habilitados a hablar de encuestas, pero la participación de los observadores internacionales y de los personeros de ambos partidos yo creo que va a ser la mejor garantía para este proceso que se viene este domingo", añadió Fujimori Higuchi.

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En otro momento, aseguró que siempre ha sido respetuosa del Estado de Derecho, de la independencia de poderes, de la libertad de expresión y que "ha demostrado con hechos" su compromiso con la democracia, la ley y la Constitución.

Asimismo, reiteró que, de ser elegida, solo gobernará por cinco años."Soy absolutamente respetuosa de los plazos y entiendo los límites de lo que significa un cargo público. Mi compromiso de cara al próximo quinquenio, si es que el pueblo peruano me da la oportunidad, tendré un mandato de cinco años", añadió.

La candidata presidencial por Fuerza Popular hizo también un llamado a los peruanos en el exterior para que acudan a las urnas este domingo. "El voto de ustedes va a ser decisivo en esta elección", acotó.

Keiko Fujimori, quien cerró su campaña electoral anoche en un mitin en el Arena Monumental (Ate), indicó que culmina esta campaña electoral "con absoluta gratitud, con ilusión y, sobre todo, con mucha fe en el futuro".

(FIN) MCA/CVC