Perú.- Elecciones 2026: Keiko Fujimori afirma que seguirá "tendiendo los puentes del diálogo"

Andina/Vidal Tarqui

Lima 24 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó esta tarde que, con miras a la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio, seguirá promoviendo el diálogo con diversas agrupaciones políticas.

"Desde nuestro lado, nosotros vamos a seguir tendiendo los puentes de diálogo con los dirigentes de ese partido y de los demás con los que ya se viene conversando", expresó al ser consultada sobre el anuncio del líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, de viciar el voto en el balotaje.

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Durante su visita proselitista al distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, la aspirante presidencial indicó que en breve anunciará a los integrantes de su equipo técnico que participarán en el debate que se realizará mañana entre los cuadros técnicos de su agrupación política y su contender Juntos por el Perú.

"He tratado sutilmente de evitar esa pregunta, pero en pocas horas ustedes van a conocer los nombres de todos los técnicos que nos acompañan. Creo que mi sonrisa puede ser un indicativo a su pregunta", dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

Asimismo, se mostró satisfecha con los acuerdos arribados entre los representantes de los dos partidos políticos en contienda y las autoridades de la ONPE, en torno a la segunda ronda presidencial, entre ellos el escrutinio y la posibilidad de filmar este momento electoral.

"Me compro el pleito para recuperar el orden"

En otro momento, Keiko Fujimori reafirmó que una de sus principales propuestas es recuperar el orden en nuestro país. "Lo que sí les puedo decir es que vamos a enfrentar a estas lacras sociales; yo me compro el pleito de recuperar el orden en nuestro país", manifestó luego de reunirse con transportistas de quienes, dijo, son uno de los sectores más afectados por los extorsionadores.

Sostuvo que en un eventual triunfo electoral su gobierno hará que "el orden vuelva", no solamente con el concurso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sino, señaló, "trabajando de manera conjunta, teniendo información del sistema financiero, porque muchas veces las extorsiones pasan por ese sistema, y de las empresas de comunicaciones, que tendrán que colaborar para saber quiénes son miembros de estas mafias".

(FIN) HTC