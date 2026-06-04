Elecciones 2026: Keiko Fujimori agradece el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, agradeció el respaldo expresado por 14 expresidentes de la república de Iberoamérica, con ocasión de la segunda vuelta electoral que este domingo 7 de junio disputará frente a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

"Es un honor recibir el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos a nuestra candidatura a la Presidencia del Perú. Este apoyo reafirma nuestra convicción democrática y fortalece nuestro compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo de nuestro país", expresó la aspirante presidencial mediante su cuenta en la plataforma X.

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Asimismo, afirmó que recibe este respaldo con responsabilidad y que renueva su determinación de trabajar por un Perú más seguro, ordenado y unido. "Asimismo, reafirmo mi compromiso con la Constitución, la alternancia democrática y el equilibrio de poderes", señaló la aspirante a jefa de Estado.

El respaldo de los exmandatarios fue dado a conocer mediante una carta fechada el 3 de junio en la que se señala su "respaldo unánime y decidido a la candidatura de Keiko Fujimori". "Su trayectoria y sus propuestas representan, con claridad y convicción, la defensa de la economía de mercado, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento institucional y el respeto irrestricto a las libertades individuales que los peruanos merecen y reclaman", señala el pronunciamiento.

Dicho documento lleva la firma de los expresidentes Iván Duque (Colombia), Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Añez (Bolivia), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Guillermo Lasso y Jamil Mahuad (Ecuador), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Mireya Moscoso (Panamá), Luis Fortuño (Puerto Rico), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile), Juan Guaidó (Venezuela) y Mariano Rajoy (España).

Los exjefes de Estado señalan en el citado pronunciamiento que la candidatura de Keiko Fujimori es "la opción que mejor garantiza la estabilidad y el progreso del Perú". En ese sentido hacen un llamado a las fuerzas democráticas, ciudadanos e instituciones del Perú "a respaldar con convicción a Keiko Fujimori".

(FIN) HTC/FHG