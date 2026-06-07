Elecciones 2026: Keiko Fujimori dice que reconocerá los resultados de la segunda vuelta

Andina/Ricardo Cuba

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló hoy que respetará los resultados de la segunda vuelta electoral cuando se culmine de contabilizar el 100% de actas oficiales por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Sea cual sea el resultado lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial y éste se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas”, sostuvo.

Acompañada de sus candidatos a vicepresidentes, Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, Keiko Fujimori indicó que el conteo rápido señala un empate técnico y hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda.

“Por tal razón, serán días largos hasta conocer el resultado. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1,0000 actas de 90,000 que se tiene a nivel nacional”, refirió.

La candidata de Fuerza Popular agradeció a todos los peruanos que votaron y los que no votaron ella, además enfatizó que, ahora, el trabajo de los personeros es más importante que nunca.

“Este es mi mensaje a los personeros: el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante, se necesita contar cada una de las actas. Les pido que redoblen su esfuerzo este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular, de ustedes depende que cada uno de los votos de nuestros compatriotas sea cuidado y respetado”, dijo.

“Por último, hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso y como mensaje final le quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, agregó.