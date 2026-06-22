Elecciones 2026: Keiko Fujimori a favor de que se analice cómo agilizar conteo electoral

Andina/Melina Mejía

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que se debe ver la forma en que el cómputo de una elección no demore tanto y opinó que el tema debe ser materia de debate en el nuevo Parlamento bicameral.

Al respecto, sostuvo que cada día que se retrasa la proclamación de un ganador en la elección presidencial“es un día que se pierde para un proceso de transición”y recordó que hay problemas cotidianos de la ciudadanía que siguen empeorando.

Fujimori Higuchi agregó que este proceso no solo implica temas políticos, sinoanuncios importantes y medidas que se podrían ir dando a conocer con anticipación,así como la designación de equipos para ello.

“Ahora no podemos hacer nada, pero de cara hacia el futuro, y ese es otro mensaje y un encargo que le doy al próximo Congreso: sí creo que hay que ver de qué manera los procesos y los conteos (electorales) se pueden hacer de una manera más sencilla”, declaró a la prensa.

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La candidata por Fuerza Popular saludó también aAbelardo De la Espriella, quien lidera el conteo de votos en lasegunda vuelta presidencial de Colombia,y dijo que espera poder saludarlo personalmente más adelante.

“Felicito a todos los colombianos, más allá de los comentarios inoportunos que hace el presidente de la República de Colombia (Gustavo Petro). En Colombia, tanto como en Perú, se deben respetar los resultados de los entes electorales”, apuntó.

Consultada sobre si esta elección y la deJosé Antonio Kasten Chile representan un “giro a la derecha” en la región,Keiko Fujimoriopinó queespositivo que haya“nuevos aires en Latinoamérica”,al señalar que los ciudadanos de estos países“han tenido una mirada de búsqueda de progreso, de fortalecer la libertad y la democracia”.