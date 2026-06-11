Elecciones 2026: Keiko Fujimori llama a la calma mientras se esperan resultados oficiales

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un llamado a la reflexión y la calma mientras se esperan los resultados oficiales de esta Segunda Elección Presidencial.

En diálogo con la prensa, a su salida de su vivienda en el distrito de San Borja, manifestó quetoma los primeros resultadosque se observan en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con serenidad y mucha gratitud.

“Volvemos a hacer un llamado a la reflexión, a la calma y a seguir la página de la ONPE, yo me quedo con las declaraciones del candidato Roberto Sánchez cuando él ha señalado que va a respetar los votos, yo creo que todos los ciudadanos pueden informarse y estar atentos. Pido calma y serenidad”, sostuvo.

Agregó que la población está siguiendo paso a paso este conteo de la segunda vuelta y manifestó que tiene todo el ánimo a dialogar y así lo deben hacer los partidos políticos para el próximo quinquenio.

Manifestó que les corresponde hacerel seguimiento al trabajo que realizan sus personeros legalesen los Jurados Electorales Especiales y esperar las cifras finales para luego pronunciarse.

Lea también: Elecciones 2026: culmina horario de votación de segunda vuelta en todo el país

“Saludar también que los personeros de Juntos por el Perú han sido un número bastante alto, entonces la participación cívica de los personeros de ambos partidos, la cantidad de observadores internacionales y el saber que no hubo mayores irregularidades, salvo algunos incidentes, da confianza a los ciudadanos”,sostuvo.

La candidata de Fuerza Popular dijo además que esperará los resultados oficiales que brindará la ONPE, al término del procesamiento de las actas electorales, para luego conversar con el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });