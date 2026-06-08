Elecciones 2026: Keiko Fujimori llama a la paciencia y serenidad para esperar resultados

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un llamado a la paciencia y serenidad para esperar los resultados finales y oficiales de la segunda vuelta electoral, la misma que se desarrolló en la víspera en todo el país y en el exterior.

En declaraciones a la salida de su vivienda,expresó estar "tranquila y agradecida con todos los peruanos", por el apoyo por parte de la población.

"Creo que tenemos que esperar hasta el final, cada acta será importante, ahora lo que corresponde es paciencia y mucha serenidad, hago un llamado a los personeros legales, que son más de 100 en todo el Perú, porque van a tener que pelear y analizar cada una de estas actas (observadas)", manifestó.

Asimismo, reiteró querespetará los resultados "sea quien sea el ganador", pero admitió que el resultado expresa "sin duda, una gran división en todos los peruanos".

"Nos corresponde a ambos partidos y a sus dirigentes, a empezar luego de resultado final a tender los puentes, que, desde nuestro lado, hay toda la predisposición", aseguró.

Además, explicó que una de sus características es la calma, por lo que esperará hasta lo último del conteo final y oficial, pero que tiene "mucha fe y gratitud".

De igual modo, la candidata adelantó queestará monitoreando el proceso electoral y el conteoque viene realizado laOficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });