Elecciones 2026: Keiko Fujimori se muestra optimista y espera con serenidad resultados

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo mostrarse optimista de cara al desenlace de la segunda vuelta electoral y aseguró que espera con serenidad los resultados del escrutinio a cargo de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

“Voy a seguir esperando con mucha prudencia los resultados de la ONPE, que es lo que corresponde. Cada voto es importante y también el trabajo que están haciendo los personeros legales de ambos partidos”, declaró tras culminar una reunión en su local de campaña.

Cabe recalcar que, en la víspera y este lunes, la candidata destacó la labor de los personeros ya que deberán “pelear y analizar cada una de las actas". Fuerza Popular informó antes de la segunda vuelta que había logrado reclutar a alrededor de 100 mil personeros

Un día después de la Segunda Elección Presidencial, Keiko Fujimori agradeció a las personas que votaron por ella y también a los que no porque “quienes pretendemos ser autoridades de nuestro país, salga quien salga elegido, va tener que trabajar por todos los peruanos”.

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Al ser consultada por su estado de ánimo, ya que todavía no se define quién el ganador de estas elecciones, la candidata se manifestó optimista pero cauta. “Estoy optimista, estoy con mucha fe. Estoy un poco ronca, pero fuera de eso yo creo que sobre todo (me siento) muy serena, ustedes saben que yo soy muy prudente, vamos a esperar”, afirmó.

Por otro lado, Fujimori Hugushi dijo que el diálogo tiene que primar en los próximos cinco años y que desde su organización política “los puentes están tendidos en busca de una agenda de consenso”. “Nuestro país requiere orden y luchar contra la indiferencia del Estado”, añadió.

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