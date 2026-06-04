Elecciones 2026: Keiko Fujimori ofrece un "gobierno abierto, tecnocrático" y de unidad

Andina/Vidal Tarqui

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, señaló que su eventual gobierno será "abierto y tecnocrático", de unidad y reconciliación, y que convocará a los mejores técnicos, sin tomar en cuenta su color político.

"Será, Dios mediante y con el apoyo de los peruanos, un gobierno abierto, donde los mejores técnicos serán convocados, no miraremos el color político. Con el agradecimiento a la militancia de nuestro partido, vamos a abrir las puertas, será un gobierno tecnocrático, será un gobierno, además, por supuesto, de cinco años", manifestó esta noche en el cierre de su campaña electoral realizado en la explanada del Estadio Monumental del distrito de Ate.

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Asimismo, sostuvo que sus propuestas apuntan a hacer que el Estado tenga programas sociales que funcionen y que para lograr ello se debe cambiar el estilo de gobernar, teniendo "un gobierno que camine" y donde los funcionarios públicos visiten los distritos del país y no esperen que los dirigentes tengan que venir a la capital para tocar puertas.

"Queremos un gobierno con ministros que no estén sentados en un escritorio, sino que resuelvan los problemas, un gobierno que nos traiga paz, que recupere el orden, sea confiable y que respete la ley y la Constitución, que defienda el Banco Central de Reserva para que no haya inflación y a la inversión privada para cuidar los puestos de trabajo", expresó.

Unidad y reconciliación

En otro pasaje de su intervención ante sus simpatizantes, la candidata presidencial de Fuerza Popular manifestó estar a favor de la unidad y reconciliación en nuestro país.

"A lo largo de mi trayectoria también entendí que acá lo importante no es tomar el camino fácil, sino optar por el camino difícil y ese camino pasa por buscar y lograr la unidad y la reconciliación de todos los peruanos", dijo al tiempo de señalar que en las últimas décadas el Perú quedó atrapado en sus heridas, razón por la cual se debe dar pasos hacia el diálogo y el consenso.

Del mismo modo, agradeció el pronunciamiento del escritor Álvaro Vargas Llosa y el respaldo de su familia que, sostuvo, "dejando de lado las diferencias", hoy están respaldado sus propuestas y su plan de gobierno. "Nosotros representamos la reconciliación, ellos buscan dividir a los peruanos", dijo en el mitin donde también participaron los integrantes de su fórmula presidencial, sus dos hijas y dirigentes de su partido político.

(FIN) HTC/FHG