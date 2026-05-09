Elecciones 2026: Keiko Fujimori ofrece potenciar programas a favor de la primera infancia

Andina

Lima 10 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prometió que, en caso de un probable triunfo electoral, repotenciará los programas orientados a beneficiar a la primera infancia y que gobernará "en la cancha".

Durante una reunión con madres de familia de organizaciones vecinales realizada en el distrito de San Juan de Lurigancho, la aspirante presidencial anunció que daría un mayor impulso a los Wawa wasi y Pronois, programas del Estado dirigidos a apoyar al cuidado de los infantes.

"También será fundamental volver a repotenciar los Wawa wasis, para que los bebés de seis meses hasta los tres años tengan el acompañamiento del Estado, y de los tres años hasta los seis años sean ayudados por todas las trabajadoras de los Pronois, a quienes vamos a capacitar y reconocer su trabajo maravilloso", señaló.

Lee también: [Vivienda otorga bonos de arrendamiento a familias damnificadas por lluvias en 6 regiones]

Manifestó que, de este modo, el Estado va a contribuir a la formación de nuestros futuros ciudadanos, por lo que también será fundamental acompañar a las mujeres embarazadas y enseñarle cómo criar, y alimentar a sus hijos.

Asimismo, sostuvo que en caso de ganar las elecciones gobernará con cercanía a la población. "Yo les digo, queridas amigas, que gobernaré en la cancha, como ustedes lo están viendo, recorriendo nuestro país, pero, sobre todo, con la fuerza de las mamás peruanas", aseveró.

Bono de 500 soles

En otro momento, durante el encuentro con ocasión del Día de la Madre, la candidata de Fuerza Popular resaltó el trabajo de las madres que conducen los comedores populares y las "ollas comunes", a quienes ofreció que de acceder al gobierno les entregaría un bono de 500 soles mensuales.

"A ellas les vamos a repotenciar sus comedores populares, sus ollitas comunes que están ahí organizadas y les daremos el bono de reconocimiento de 500 soles mensuales por ese trabajo que realizan", manifestó.

(FIN) HTC