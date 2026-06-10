Elecciones 2026: Keiko Fujimori pide tender puentes de unidad ante fragmentación del país

Andina/Ricardo Cuba

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que se debe entender que el país está fragmentado y se requiere tender puentes de unidad, ello al comentar el avance de los resultados de la segunda vuelta electoral y la corta brecha que hoy la separa de su contendor, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Sostuvo que desde su partido mantuvieron,desde un comienzo, esperanza en la llegada de las actas faltantes del interior del país y las del extranjero, así como en las actas observadas."Pero también tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y vamos a tener sobre todo que tender los puentes de unidad", declaró a la prensa.

Fujimori Higuchi aseguró que se encuentran"optimistas, pero también muy prudentes"y remarcó quevan a esperar las cifras oficiales de la segunda vuelta. Recordó también queSánchezse pronunció en ese mismo sentido y"a esa declaración se remite".

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La candidata porFuerza Popularindicó que, más allá de los comentarios,"lo importante es lo que señalan las actas, que la voluntad popular se respete"y sostuvo que son las instituciones del sistema electoral"las que van a dar ese veredicto", tras ser consultada porel último pronunciamiento de Juntos por el Perúsobre el

conteo rápido.

"Las encuestadoras hacen su trabajo, hacen una predicción, tenia un margen de error y eso hay que entenderlo. Por eso es que desde un comienzo dijimos 'hay un empate técnico', hay que esperar y lo que hay que ver es el conteo final", aseveró.

Keiko Fujimorisostuvo también que el voto de todos los ciudadanos peruanos es importante, vivan en el Perú o en elextranjero.En el caso de estos últimos, indicó que entienden que hayservicios consularesque deben ser mejorados y que se les tienen que dar las

facilidades para que eventualmente retornen.