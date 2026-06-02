Elecciones 2026: Keiko Fujimori plantea construir nuevas carreteras para integrar el país

Andina/Keiko Fujimori Desde Huacho: “El SeÑOr

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso invertir mayor presupuesto en el mantenimiento de carreteras y la construcción de nuevas vías, para lograr una mejor integración del país y potenciar actividades como el comercio de productos agrícolas y el turismo.

Durante un mitin de campaña en Huacho (región Lima), sostuvo que se debeampliar la Carretera Central a cuatro carrilese impulsar la

construcción de la vía Sayán-Oyón-Yanahuanca, la carretera Canta-Huayllay (Pasco) y, en el sur, la que va de Lunahuaná a Huancayo (Junín).

"Todas estas carreteras lo que van a permitir es que nuestros hermanos agricultores puedan vender sus productos, que los alimentos lleguen más barato. Y, por supuesto, que podamos integrarnos como país, que se pueda potenciar el turismo (…). Al integrar nuestras ciudades vamos también a mejorar nuestra calidad de vida",expresó.

La candidata porFuerza Popularreiteró también su propuesta para otorgar5 millones de kits de buzos, calzado y mochilas escolares.De igual modo, indicó que modernizará los colegios para que cuenten con internet y mejorará la currícula, para que los estudiantes aprendan educación financiera, educación cívica e inglés.

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En materia deseguridad ciudadana, aseguró que recuperará el orden en las calles, al referirse a delitos como la extorsión y cómo afectan a transportistas, artistas, entre otros. Sostuvo que tienen el equipo para hacerlo y la decisión política para acabar con esta problemática.

"Agradezco a los que se están sumando de otros partidos que en primera vuelta no votaron por mí, porque yo sola no voy a poder. El partido solo no va a poder, necesitamos que todos se sumen, porque esta elección no se trata de mí. Esta elección se trata de cuál es el rumbo que queremos elegir, cuál es el tipo de gobierno que queremos",indicóKeiko Fujimorien otro momento.

Finalmente, la candidata de Fuerza Popular hizo un llamado a los ciudadanos presentes ainscribirse como personeros para las elecciones de este domingo 7 de junio, al señalar que "la cosa está pareja" entre ambos candidatos."Eso es para mí fundamental, que hayan personas observando, cuidando los votos. Pero acá lo que se busca es que se respete la voluntad popular", señaló.

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