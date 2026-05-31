Elecciones 2026: Keiko Fujimori plantea destrabar grandes proyectos de infraestructura

Perú.- Elecciones 2026: Keiko Fujimori plantea telemedicina en todo el país y ampliar Beca 18 - Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, planteó una estrategia basada en la promoción de inversiones, la generación de empleo y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura para reducir la pobreza en el país.

Elecciones 2026: hoy es el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Durante su participación en el bloque temático Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza en el Debate Presidencial 2026 que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori sostuvo que el Perú debe retomar el camino del crecimiento económico que, según afirmó, permitió que millones de familias salieran de la pobreza gracias a la estabilidad y la generación de empleo.

“Cuando hubo estabilidad de inversión y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy tenemos que recuperar ese rumbo”, manifestó.

En ese contexto, presentó cuatro acciones que considera fundamentales para impulsar el crecimiento económico. La primera consiste en garantizar la seguridad jurídica y preservar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. La segunda contempla la eliminación de trabas burocráticas y una reforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

“Sunat y Sunafil serán reformadas para que promuevan la generación de empleo”, indicó.

Como tercera medida, propuso reactivar Prompyme con el objetivo de fortalecer a las micro y pequeñas empresas mediante mayores facilidades de crédito, compras estatales, asistencia técnica y programas de capacitación orientados a la exportación, tecnificación y digitalización.

Asimismo, señaló que impulsará el destrabe de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Entre ellos mencionó la Carretera Central, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, las represas de Poechos y Chavimochic, las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima, los trenes Lima-Ica y Lima-Barranca, el Gasoducto Sur Andino, la ampliación de la autopista Desaguadero-Puno-Cusco-Arequipa y el proyecto Majes Siguas II.

La candidata afirmó que la ejecución de Majes Siguas II habría permitido generar más de 400,000 puestos de trabajo y contribuir a la reducción de la pobreza en el sur del país.

En otro momento, anunció que, de llegar al Gobierno, reactivará el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles con la finalidad de reducir la volatilidad de los precios que afectan a los consumidores.

Fujimori sostuvo que existe una relación directa entre inversión, empleo y reducción de la pobreza. “Cuando hay inversión, hay empleo. Cuando hay empleo, hay ingresos. Y cuando hay ingresos, una familia empieza a salir de la pobreza”, expresó.

Finalmente, afirmó que su propuesta busca consolidar un modelo que permita a los ciudadanos trabajar, emprender y progresar con autonomía económica.

“Queremos un Perú donde cada persona pueda trabajar, emprender, crecer y decidir su propio futuro con libertad”, concluyó.

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