Elecciones 2026: Keiko Fujimori plantea subsidios para fertilizantes y repotenciar Cofopri

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió declarar en emergencia la agricultura y señaló que, de ser elegida, otorgará subsidios para los fertilizantes, ello durante un mitin en la ciudad de Arequipa.

“Le decimos a este Gobierno que compre las toneladas de arroz a buen precio para que nuestros hermanos agricultores no se sientan afectados. Declare en emergencia nacional la agricultura con subsidios para los fertilizantes. Si este Gobierno no lo hace, yo me encargaré a partir del 28 de julio”, señaló.

Asimismo, reiteró la recuperación de programas sociales como el Pronaa, así como los desayunos y almuerzos escolares, uniformes y calzados para los estudiantes.

Invocó también a unas elecciones transparentes y afirmó que trabajará por un Estado eficiente, con capacidad de gestión y sentido de urgencia. "Este 7 de junio lo que vamos a elegir es qué tipo de gobierno y qué tipo de futuro queremos construir para nuestros hijos. Espero volver como la próxima presidenta del Perú", señaló.

Más temprano, durante su recorrido en el cono norte de la región, Fujimori Higuchi se reunió con representantes de la Asociación de Vivienda La Victoria Virgen de la Soledad, en el distrito de Yura, y con los miembros de la Asociación Jardín del Colca, quienes reclaman títulos de propiedad y mejores condiciones de vida.

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Allí la candidata de Fuerza Popular indicó que repotenciará el Cofopri, con el fin de hacer realidad el título de propiedad para las familias. Resaltó que este programa fue premiado por el Banco Mundial como uno de los más exitosos en el mundo, al dar seguridad jurídica a cada una de las familias que lo recibía.

“El Plan de Desarrollo Metropolitano tiene que cambiar en base a la realidad que estamos viviendo con las necesidades que ustedes tienen. Una vez que tengamos el título de propiedad vendrán los servicios básicos como el agua, desagüe, pistas, y los colegios”, expresó Keiko Fujimori.