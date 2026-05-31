Elecciones 2026: Keiko Fujimori plantea telemedicina en todo el país y duplicar Beca 18

Perú.- Elecciones 2026: Keiko Fujimori plantea destrabar grandes proyectos de infraestructura - Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso implementar un sistema de telemedicina a nivel nacional y duplicar la cobertura del Programa Beca 18, ello durante el bloque de educación y salud del debate presidencial 2026.

Señaló que, de ser elegida, fortalecerá el Fondo para Enfermedades de Alto Costo, paradar cobertura a los tratamientos de cáncer que hoy no están incluidos.Asimismo, aseguró que creará unplan gratuito para proteger a la primera infancia y a la madre, a fin de combatir la anemia.

"Vamos a implementar telemedicina en todo el país, no más tiempos de espera. Hoy los peruanos mueren haciendo colas o impostas médicas donde no hay médicos ni medicamentos",sostuvo Fujimori Higuchi durante este bloque.

Enmateria educativa,propuso la entrega decinco millones de kits escolarescon útiles, buzos y calzados hechos por micro y pequeñas empresas (mypes), así como lareactivación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa),a fin de brindar alimentación a los estudiantes comprando directamente a productores locales.

La candidata presidencial porFuerza Popularaseguró también que promulgarán la ley para saldar la deuda social con los maestros."Para nuestros jóvenes, duplicaremos Beca 18 y ampliaremos las becas a estudios técnicos requeridos por el mercado",añadió.

Pregunta ciudadana

En este bloque, los candidatos respondieron a la pregunta de un ciudadano de la región Moquegua, referida a cómo garantizarán un financiamiento adecuado del sector educación. Al respecto, Keiko Fujimori indicó que, si bien la educación tiene los recursos, se requiere "reordenar el Estado" para que haya aún más.

"Por eso es que yo he señalado que los gastos absurdos como los que se van en Petroperú (…). Esto será reubicado para garantizar más de 20 mil becas a los jóvenes a través del programa Beca 18", añadió la candidata presidencial.

En otro momento, sostuvo que, en materia de salud, trabajarán de la mano con los agentes comunitarios. Subrayó que estos hoy trabajan de manera voluntaria y recordó que está pendiente una ley para que su labor a favor de la salud de la ciudadanía pueda ser remunerada.

Asimismo, indicó que la educación debe ir de la mano con el deporte y señaló que es importante verlo no solo a nivel de la alta competencia, sino también del deporte popular. En ese sentido, señaló que con el dirigente deportivo Jean Ferrari, quien forma parte de su equipo, trabajará políticas de Estado en la materia.

Cierre

La lideresa de Fuerza Popular cerró su intervención dirigiéndose a las mujeres de las organizaciones sociales de base -comedores populares, ollas comunes- y señaló que, de la mano de ellas, fortalecerá el Pronaa para proveer desayunos y almuerzos escolares de calidad. Propuso, además, un bono de reconocimiento de S/500 mensuales para ellas.

(FIN) MCA/CVC