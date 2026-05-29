Perú.- Elecciones 2026: Keiko Fujimori se prepara para debate presidencial de este domingo

Andina/Vidal Tarqui

Lima 30 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, permaneció hoy viernes en su local de campaña del distrito de San Isidro, en Lima, junto con los integrantes de su equipo técnico y con los candidatos a la primera y segunda vicepresidencias, Miguel Torres y Luis Galarreta, respectivamente.

Aunque no brindó declaraciones a la prensa, se conoció que la aspirante presidencial se viene preparando para el debate presidencial que se realizará este domingo como parte de la segunda vuelta de la elección presidencial.

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Asimismo, se informó que la aspirante a primera mandataria del país retomaría el lunes su gira por el interior del país y tiene previsto cerrar su campaña de la segunda vuelta electoral con una mitin que se realizaría el jueves 4 de junio en nuestra ciudad capital.

Propuestas

A través de sus redes sociales, Keiko Fujimori prometió que en caso de un triunfo electoral entregará cinco millones de kits escolares, donde el calzado será 100% hecho por productores peruanos. "¡Educación y trabajo de la mano! Nuestros niños merecen lo mejor y nuestros emprendedores también", señaló en su cuenta de Facebook.

"Más oportunidades para nuestros jóvenes! Ampliaremos a 20 mil las vacantes del programa Beca 18 para que el talento peruano no se quede sin estudiar. ¡La educación es el verdadero motor del país!", escribió en otro mensaje.

Asimismo, la candidata presidencial de Fuerza Popular destacó sus recientes visitas a las regiones Arequipa y Junín.

"El mensaje fue uno solo: es momento de dejar las diferencias de lado y enfocarnos en propuestas que unan y saquen adelante al país. ¡Menos división, más soluciones para el Perú!", añadió Fuerza Popular en su cuenta de la plataforma X, al comentar la visita a la ciudad blanca de su candidata presidencial.

(FIN) HTC