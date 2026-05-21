Elecciones 2026: Keiko Fujimori promete ampliar Línea 1 del Metro hasta Jicamarca

Andina/Vidal Tarqui

Lima 22 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso que la Línea 1 del Metro de Lima amplíe su ruta hasta Jicamarca, ello durante una actividad de campaña en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde actualmente se ubica la última estación de este medio de transporte.

“Tenemos que ampliar la línea del tren (Metro de Lima), que llega hasta Bayóvar. Tiene que llegar hasta Jicamarca, ¿no es cierto?”, señaló ante el público que llegó hasta el sector de Huáscar, en el A.H. El Rosal.

Asimismo, prometió mejorar la atención en elHospital de San Juan de Luriganchoy convertirlo en un establecimiento de nivel III, así como garantizar el abastecimiento de medicinas e implementar atenciones las 24 horas a través de la telemedicina.

Fujimori Higuchi indicó también que implementaráunapolítica integral en seguridad ciudadanamediante el control de las fronteras y los centros penitenciarios, así como acciones de patrullaje y rastrillaje para capturar a los delincuentes y enfrentar delitos como la extorsión a transportistas.

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En otro momento, la candidata deFuerza Popularseñaló que, de ser elegida, continuará con el “estilo de trabajo” aplicado durante el gobierno de su padre,Alberto Fujimori,en cuanto a lo positivo.“Las cosas negativas, que también ocurrieron durante el gobierno de mi padre, por supuesto que eso se va a dejar de lado, se ha aprendido y eso se va a corregir”,agregó.

En ese sentido,prometió remodelar los colegios construidos en esa época y construir 2 mil más,así como brindar gratuitamente cinco millones de uniformes, buzos y calzado escolar a los estudiantes a nivel nacional, además de desayunos y almuerzos en las escuelas.

Keiko Fujimoriadelantó también que elequipo técnicoque representará a Fuerza Popular en el debate de este domingo 24 de mayotiene gente con experiencia, que trabajó al lado de su padre, así como“sangre nueva y técnicos que se están sumando”,aunque no precisó nombres.