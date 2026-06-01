Elecciones 2026: Keiko Fujimori promete compra directa de productos a agricultores

Andina/Vidal Tarqui

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prometió a los agricultores de San Martín que, si gana las elecciones, su gobierno les comprará directamente sus productos a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), el cual prometió reactivar y potenciar.

“Quiero dirigirme a los agricultores de San Martín, a los hermanos que siembran café, cacao, frutas y arroz. Ustedes se han sentido abandonados por el Estado, porque incluso los programas sociales hoy compran productos importados”, señaló durante un mitin Tarapoto.

“Nosotros vamos a volver a potenciar el Pronaa con los comedores populares, los clubes de madres y las ollas comunes. El Pronaa tendrá una doble función porque a través de ese programa vamos a comprar arroz cuando haya sobreproducción y a buen precio”, prometió.

Lee también: Elecciones 2026: Keiko Fujimori promete un país con más empleo y seguridad de ser elegida

Dirigiéndose a los hombres y mujeres del campo, la lideresa de Fuerza Popular también anunció la instalación de riego tecnificado, la construcción de canales y la compra de “5.000 tractores” que serán entregadas a los núcleos ejecutores.

Por otro lado, resaltó que sus planes de impulsar el turismo, para captar 5 millones de visitantes extranjeros al año, también beneficiará a San Martín debido a los múltiples atractivos que ofrece la selva.Aseguró además que se ocupará de que Tarapoto cuente con agua potable y energía eléctrica todo el día.

Lee también: Elecciones 2026: Roberto Sánchez dice conocer los problemas del país y cómo resolverlos

Keiko Fujimori, quien retomó este lunes su gira proselitista por el interior del país, también pidió el apoyo de sus simpatizantes einscribirse como personerosa fin de garantizar la integridad del voto este domingo 7 de junio, día de la Segunda Elección Presidencial 2026.

Fujimori Higuchi se refirió al debate presidencial de la víspera. Dijo que aprovechó su participación para lanzar “una metralleta de propuestas”, porque eso es lo que el electorado quiere y reprochó a su contendiente Roberto Sánchez por no responder su pregunta sobre cuál sería la participación deAntauro Humalaen caso gane las segunda vuelta.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });