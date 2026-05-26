Perú.- Elecciones 2026: Keiko Fujimori promete relanzamiento del programa Sierra Verde

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó la región Junín donde se reunió con un grupo de piscicultores del distrito de Ingenio, provincia de Huancayo, con el fin de fomentar esta actividad que es la fuente de ingresos de muchos lugareños.

Como parre de sus actividades, también acudió al Bosque de Pinos de Lomo Largo, en la provincia de Jauja, donde junto a comuneros recordó que su padre inició el proyecto Sierra Verde con plantaciones de pino que permitieron conservar el agua.

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Asimismo, destacó que gracias a este trabajo se mejoró las condiciones productivas de la zona. Sin embargo, lamentó que, debido a cuestiones políticas, este proyecto fue abandonado.

En tal sentido, aseguró que, de llegar a la presidencia, impulsará nuevamente proyectos de reforestación. “Es fundamental la intervención y el rol promotor del Estado. Por eso, estamos aquí para decirles a todas las comunidades altoandinas que vamos a relanzar el programa Sierra Verde”, enfatizó.

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A este lugar, también llegaron representantes de Pangoa, lugar que la candidata visitó en la primera vuelta electoral.

Fujimori Higuchi culminó su visita con un multitudinario mitin en la ciudad de Huancayo en el que prometió que si gana la presidencia "vamos a recuperar el orden en el país" y que lo harán con un equipo que cuenta con experiencia en seguridad interna.

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