Elecciones 2026: Keiko Fujimori propone aplicar el Plan de Pacificación Nacional

Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que desde el primer día de su eventual gobierno, actuará con mucha fuerza y decisión para derrotar a la criminalidad por lo que planteó la aplicación del Plan de Pacificación Nacional con medidas que permitirá fortalecer la seguridad en las calles.

Durante el primer bloque del debate electoral referido a seguridad ciudadana, la candidata recalcó que es necesario reforzar la Policía Nacional del Perú, con efectivos bien capacitados y equipados, para tener una institución transparente

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