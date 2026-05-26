Elecciones 2026: Keiko Fujimori propone un Gobierno eficiente y con capacidad de gestión

Andina/Vidal Tarqui

Lima 26 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso un Gobierno eficiente y con capacidad de gestión y que esté "en la cancha", si es que eventualmente gana la segunda vuelta que se desarrollará el próximo domingo 7 de junio.

En declaraciones aAgranda TV, indicó que ser la cuarta vez que está en una segunda vuelta no lo ve como un demerito, sino que es un reconocimiento por ser la primera mujer que logra hacerlo.

"Yo no he tenido la oportunidad todavía de ser presidenta y la mejor manera de cambiar el Perú y de devolverle la confianza y la credibilidad a la gente es a través de un Gobierno eficiente con capacidad de gestión, con sentido de urgencia y que cumpla la palabra que esté en la cancha, que recorra, que camine", manifestó.

En otro momento,sostuvo que el voto en contra de su candidatura se ha reducido, a diferencia de años anteriores.

"El antifujimorismo se ha reducido, todavía hay un sector que no me conoce muy bien, que me prejuzga, pero es mi responsabilidad y por eso trato de poder asistir a las entrevistas, a los espacios de podcast para que me pueda dar a conocer un poquito más y creo que las redes sociales hoy juegan un rol fundamental también", aseguró.

Sobre la campaña en segunda vuelta, sostuvo que está conversando directamente con los ciudadanos, para poder escucharlos y conocer la problemática que tienen, conociendo sus necesidades para ofrecer soluciones.

En otro momento,Keiko Fujimori aseguró que, de ganar las elecciones, no se quedará más de cinco años en el cargo, al señalar que lo hace por"convicción absoluta". Aseveróque los cambios que piensa realizar se concretarán en cinco años. "Soy muy respetuosa de las normas, del estado de derecho", subrayó.