Elecciones 2026: Keiko Fujimori propone obras para llevar agua potable a las regiones

Andina/Vidal Tarqui

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori propuso, durante una actividad de campaña en Huarmey (Áncash), llevar agua potable a las familias que no cuentan con este recurso las 24 horas mediante obras adaptadas a la realidad de la costa, sierra y selva.

"Sólo el 45% de las familias de nuestro país tienen agua potable 24 horas. Por eso hemos diseñado además un plan, tendremos plantas desalinizadoras en la costa. En la sierra construiremos reservorios, haremos canales de irrigación. En la selva tendremos pozos y plantas potabilizadoras",señaló.

Sostuvo también que el título de propiedad es el primer paso para dotar de servicios básicos a los ciudadanos. En ese sentido, reiteró su propuesta derepotenciar el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), para entregar un millón de títulos a nivel nacional.

En otro momento,Keiko Fujimoripropuso brindarapoyo técnico a los agricultores, impulsar el riego tecnificado y prometió llevar 5 000 tractoresa cada una de las comunidades del país, al señalar que actualmente este sector se ha visto muy golpeado por el alza de los fertilizantes.

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La candidata presidencial deFuerza Popularse comprometió, además, aconstruir un nuevo puerto para Chimbote, a fin de que los pescadores de esta parte del país puedan desempeñar sus labores en condiciones adecuadas, con tecnología y cadena de frío.

Fujimori Higuchi reiteró también suspropuestas para fortalecer programas socialescomo Pensión 65, a fin de convertirlo en "Pensión Universal"; Beca 18, para otorgar 20 mil becas a los jóvenes; ampliar el programa Juntos y reactivar el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes).