Elecciones 2026: Keiko Fujimori reitera compromiso de ampliar Pensión 65

Andina/Vidal Tarqui

Lima 28 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró su promesa de ampliar el programa social Pensión 65 y transformarlo en Pensión Universal, para lo cual se aumentará en 500 mil el número de beneficiarios cada año en un eventual gobierno suyo.

"Aquí hay un programa del expresidente Ollanta Humala que ha sido muy bueno: Pensión 65. Nosotros lo que vamos a hacer es aumentar a 500 mil pensionistas por año, durante los próximos cinco años, para convertirlo en Pensión Universal, queridos hermanos, y todos ustedes tengan garantizado su pensión", afirmó Fujimori durante un

encuentro con representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado.

Sostuvo que tiene la tranquilidad de asumir un compromiso electoral de esa naturaleza porque existen los recursos necesarios para implementarlo. Señaló también que no tiene ningún problema en reconocer los buenos programas que se crearon en otros gobiernos.

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Durante su encuentro en el Centro de Lima con los lustrabotas, Fujimori Higuhi, se refirió también a las encuestas de intención de voto y dijo que si bien estos sondeos muestran una pequeña ventaja sobre su contendor de Juntos por el Perú "no había que confiarse" porque para ella era en realidad un empate.

En ese sentido, exhortó a los lustradores de calzados a sumarse al grupo de personeros de Fuerza Popular para cuidar el voto el próximo domingo 7 de junio durante el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial.

La aspirante presidencial recordó las irregularidades registradas el domingo 12 de abril, así como los hechos registrados el 2021, por lo cual sostuvo que era "fundamental" que se inscriban como personeros en la página web

defensoresdelperu.pe.

"Les pedimos eso, que nos apoyen el día de la elección, vigilando y haciendo respetar, porque eso es lo que queremos, que se respete la voluntad popular",resaltó.

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