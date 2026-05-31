Andina/Vidal Tarqui

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

Los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú participan en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta.

El debate presidencial se inició con algunos minutos de retraso, pasada las 20:00 horasen el Centro de Convenciones de Lima, donde Fujimori y Sánchez confrontan sus propuestas de gobierno en cuatro bloques temáticos.

El debate presidencial arrancó con la intervención del candidato de Juntos por el Perú,Roberto Sánchez, y la candidata de Fuerza Popular,Keiko Fujimori, lo cerrará. Asimismo, expondrán sus principales propuestas sobre la base de cuatro bloques temáticos:

Seguridad ciudadana: Participa en primer lugar, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguida por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos: Abrirá este bloque Roberto Sánchez y luego intervendrá Keiko Fujimori.

Educación y salud:La primera participación será de Keiko Fujimori, seguida por Roberto Sánchez.

Economía, empleo y reducción de la pobreza:Iniciará Roberto Sánchez y posteriormente expondrá Keiko Fujimori.

El debate presidencial es transmitido a través del canal JNE Media, así como por las redes sociales oficiales delJurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este encuentro forma parte de las actividades oficiales programadas para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y permitirá a la ciudadanía conocer las propuestas de ambos postulantes antes de la jornada electoral del 7 de junio.

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