Andina/Vidal Tarqui

Lima 22 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lamentó el asesinato del alcalde del alcalde del distrito piurano de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, y expresó su solidaridad con el pueblo de Piura y los familiares de la víctima.

Afirmó que este hecho, ocurrido ayer por la tarde a pocas cuadras del municipio, es “verdaderamente aterrador”. Asimismo, señaló que su muerte“no quedará impune”.

Según testimonios,Febre Callese desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado por dos presuntos sicarios, quienes le dispararon hasta causarle la muerte.

Lee también: [ Elecciones 2026: estos son los temas que debatirán los equipos técnicos el 24 de mayo]“El crimen organizado está avanzando mientras millones de peruanos viven con miedo e impotencia”,indicó la candidata presidencial a través de sus redes sociales.

“No podemos seguir normalizando una realidad donde asesinan impunemente a nuestra gente”, agregó Fujimori Higuchi.

Lacandidata por Fuerza Popularha señalado en sus actividades de campaña que supropuesta para enfrentar a la delincuenciaestá orientada al control de las fronteras y de los centros penitenciarios, así como a fortalecer los patrullajes de la Policía Nacional.

Cabe señalar que el domingo 31 de mayo se realizará el debate de los candidatos presidenciales, donde uno de los temas que serán abordados es el de seguridad ciudadana.