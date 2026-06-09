Andina

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que espera con mucha prudencia los resultados oficiales de esta Segunda Elección Presidencial y consideró que el día de las elecciones se llevó a cabo con tranquilidad en el país.

En declaraciones a la prensa, manifestó que ahora el margen de las cifras oficiales, entre ambos candidatos presidenciales, es muy ajustado y lo lógico y responsable es esperar el resultado de las instituciones electorales.

“Faltan varias actas por contabilizarse, las que viene del extranjero, y luego las actas observadas, así es que con mucha prudencia vamos a seguir esperando los resultados”, indicó a la prensa.

Consultada sobre las cifras que viene publicando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dijo que hay muchas esperanzas en el voto del extranjero y de las actas observadas pues la mayoría de estas provienen de la capital, donde se observa que tiene un mayor respaldo.

“Sería muy prematuro declarar un ganador y me corresponde esperar”, subrayó

También reiteró que, frente a una fragmentación del voto en estas elecciones,viene tendiendo puentes de diálogo al candidato de Juntos por el Perú Roberto Sánchezy para los partidos representados en el Congreso de la República.

Sobre el día de las eleccionesindicó que existieron incidentes aislados pero estos no han perturbado este proceso electoraly recalcó que fue una jornada que se llevó con calma, donde los ciudadanos pudieron ejercieron su derecho a votar.

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