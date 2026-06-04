Elecciones 2026: "Les declaro la guerra a extorsionadores y sicarios", dice Keiko Fujimori

Perú.- Elecciones 2026: "Le declaro la guerra a extorsionadores y sicarios", dice Keiko Fujimori - Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reafirmó que una de las principales medidas de su eventual gobierno será recuperar el orden mediante acciones como el control en fronteras y cárceles, y la lucha contra el crimen organizado. "Escúchenme bien claro, desde aquí en Sullana, yo le declaro la guerra a los extorsionadores, sicarios y criminales", expresó.

En Sullana, Piura, donde cerró su campaña proselitista en el norte del país, manifestó que va a recuperar la paz, la tranquilidad y el orden, y que en ese empeño no le temblará la mano. "Tengo las pantalones bien puestos, ese es mi compromiso con Piura y con el Perú", dijo al tiempo de subrayar que también priorizará a áreas sociales como educación, pequeña y micro empresa, y potenciará los programas Foncodes, Pronamachcs, Juntos, Beca 18 y Pensión 65.

Lee también: [Elecciones 2026: ¿A cuánto asciende la multa electoral por no votar en la segunda vuelta?]

En otro momento, señaló que, de cara a la segunda vuelta electoral, su agrupación política tiene las puertas abiertas para los técnicos y otras personas que quieran sumarse, y que, en ese sentido, ya se están sumando a sus filas muchas personas que no votaron por su agrupación política en la primera vuelta electoral.

"Tenemos que trabajar por la unidad de todos los peruanos, por eso yo les pido que nos ayuden, en estos pocos días que quedan la cosa está bien competitiva", dijo al pedir a sus simpatizantes difundir sus propuestas e ideas, y que se inscriban como personeros para la jornada electoral de este domingo.Mitin en Lambayeque

Horas antes, la candidata presidencial de Fuerza Popular lideró un mitin en Túcume, Lambayeque, donde manifestó su compromiso de impulsar la ruta turística desde La Libertad, las ruinas de Chan Chan, el Señor de Sipán y Túcume, para generar la visita de más turistas, no solamente de nuestro país, sino desde otras partes del mundo.

Además, prometió 20 mil becas al año para que los jóvenes del país puedan tener más posibilidades de desarrollo. Resaltó que como parte de la educación para los jóvenes en los últimos años de formación escolar se impulsará el aprendizaje de la educación financiera para que los estudiantes se conviertan en emprendedores, además de reforzar la educación cívica y el inglés para potenciar el turismo.

Por otro lado, Keiko Fujimori recibió hoy el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos, entre ellos Iván Duque (Colombia), Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Añez (Bolivia), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), y Guillermo Lasso y Jamil Mahuad (Ecuador). "Este apoyo reafirma nuestra convicción democrática y fortalece nuestro compromiso con la libertad, el estado de derecho y el desarrollo de nuestro país", comentó en su cuenta de la plataforma X.

(FIN) HTC/FHG