Elecciones 2026: En este link podrás ver los resultados de ONPE de la segunda vuelta

Andina/Ciudadanos Votan En Las Instalaciones De

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el procesamiento de los resultados de la Segunda Elección Presidencial. La ciudadanía puede conocer en tiempo real los resultados oficiales de los comicios mediante la página web del organismo electoral.

Para ver los resultados de las elecciones, puedes acceder al sitio web https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen" target="_blank" class="ApplyClass">https://segundavuelta.onpe.gob.pe/donde se publican los resultados oficiales de ONPE.

Precisamente,

esta segunda vuelta la disputan la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

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En dicha web se observan los resultados de todo el Perú por región, provincia y distritos, además de los votos registrados en el extranjero.

En el apartado de actas, se observael resumen de actascontabilizadas, por ámbito geográfico, por número de mesa, además de enviadas y recibidas del JEE.

Precisamente, a las 17.00 horas del domingo 7 de junio,culminó el horario de votación de la segunda vuelta en todo el territorio nacionalpara elegir al presidente (a) de la república, así como a sus dos vicepresidentes.

A la jornada electoral de hoy domingo estuvieron llamados a participar más de 27 millones de peruanos y con ese propósito se instalaron más de 92 mil mesas de sufragio en todo el país, así como alrededor de dos mil mesas en diversos países del mundo.

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