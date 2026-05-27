Elecciones 2026: locales de votación abrirán a las 06:00 horas del domingo 07 de junio

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 27 May. (ANDINA) -

El domingo 07 de junio, día que se realizará la segunda vuelta electoral, los locales de votación abrirán a las 06:00 horas para que los miembros de mesa puedan instalar las mesas de sufragio y los electores ingresen con tranquilidad a emitir su voto, informó hoy el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Durante la supervisión deldespliegue del material electoral a regiones, junto a representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que buscan acelerar el proceso de votación y que los electores no tengan problemas.

“El plan es abrir las puertas de los locales de votación a las 6 de la mañana para que ingresen los miembros de mesa, electores, personeros, prensa y todo aquel acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones, para girar la rueda electoral lo más rápido posible para que los electores voten de la manera más tranquila”,indicó en declaraciones a la prensa.

Pachas dijo que el material electoral saldrá el viernes a las 22:00 horas y se entregará, a mas tardar, a las 13:00 horas del sábado, para que el domingo 07 de junio se lleve a cabo con normalidad la jornada de segunda vuelta electoral.

En tal sentido,exhortó a las instituciones educativas privadas a que entreguen sus locales el viernesporque se tienen que acantonar las fuerzas del orden y recibir el material electoral con el tiempo debido, antes del día domingo.

También invocó al Gobierno a que pueda solucionar el problema del paro agrario, para evitar cualquier riesgo al traslado del material electoral.

“Hacemos una invocación para que estos camiones y todo el material llegue al país como queremos y el domingo 7 de junio todos los ciudadanos hábiles voten tranquilamente”, dijo al afirmar que están coordinando con las Fuerzas Armadas para ver el tema de seguridad.

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