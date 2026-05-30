Elecciones 2026: desde el lunes 1 de junio se inician restricciones por segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

El lunes 1 de junio comenzarán a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de la Segunda Elección Presidencial del domingo 7 de junio, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con elartículo 191° de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), desde las00:00 horas del lunes 1 quedará prohibida la publicación o difusión de encuestasy proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación. El incumplimiento de esta disposición contemplamultas que van entre 10 y 100 UIT(entre 55 mil y 550 mil soles).

Asimismo,desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio no podrán realizarse reuniones o manifestaciones públicasde carácter político, conforme a lo establecido en el artículo 190° de la LOE. La vulneración de esta norma se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años, de acuerdo con el artículo 388° de la misma ley.

A ello se suma lasuspensión de toda clase de propaganda política desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio. Asimismo,la denominada “ley seca”, es decir la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas,

regirá desde las 8:00 horas de ese mismo día hasta las 8:00 horas del lunes 8 de junio.

De acuerdo con el inciso a) delartículo 390° de la LOE, su incumplimiento se sanciona con cárcel no mayor de seis meses y multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/ 3 390 soles).

Durante la jornada de votación tambiénestarán prohibidos los espectáculos públicos al aire libre, en recintos cerrados, así como las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de una mesa de sufragio entre las 7:00 y 17:00 horas del día de la elección.

Los fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio libre y transparente del voto.

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