Elecciones 2026: mal tiempo retrasa llegada de actas a 7 centros de cómputo de ONPE

Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, debido al mal tiempo que se registra en diferentes partes del país, se ha retrasado la llegada de las actas electorales desde zonas rurales de difícil acceso hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) respectivas.

La institución precisó que aun no reciben las actas los centros de cómputo de siete ODPE: Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena.

"Factores climatológicos han impedido, por ejemplo, que los sobres que contienen las actas puedan ser transportados en los helicópteros del Ejército del Perú", señala la ONPE.

Indicaron además que las embarcaciones que transportarán los materiales electorales también se han visto afectadas por las fuertes lluvias, ante el aumento del caudal de ríos por donde estas deben navegar.

Actas del extranjero

El repliegue del material se completará cuando las actas lleguen a estas siete ODPE y también cuando terminen de arribar las

actas procedentes del extranjero a la ODPE Lima Centro 1.

En el centro de cómputo de esta oficina, se procesan las actas que el Ministerio de Relaciones Exteriores –encargado de la realización de la Segunda Elección Presidencial 2026 fuera del Perú– traslada hasta el territorio nacional.

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En ese sentido, la ONPE indica que, hasta el momento,

ya se encuentran en Lima las actas provenientes de 50 ciudades.

Actas observadas

Asimismo, informa la institución hace un seguimiento detallado del repliegue del material electoral desde su centro de soporte nacional, que monitorea también el avance en la contabilización de los votos. De acuerdo con la información registrada hasta las 12:00 horas de hoy,

1 557 actas han sido observadas: 48 del extranjero, 952 de Lima y 557 en las otras regiones del país.

En diez ODPE, ubicadas en zonas principalmente altoandinas, no se ha observado ninguna acta electoral y las ODPE donde hay mayor cantidad de actas observadas son Lima Este 1 (183), San Juan de Lurigancho (76) y Lima Oeste 3 (54).

Cabe recordar que el avance en la contabilización de todas las actas electorales se puede conocer ingresando a la https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen" target="_blank" class="ApplyClass">página web de resultados de la ONPE.

(FIN) NDP/MCA/FHG