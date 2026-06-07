Elecciones 2026: Más del 88% de mesas de votación se han instalado en el país

Andina

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Hasta el momento se han instalado más del 88% de mesas de votación en todo el país, informaron el conferencia de prensa el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Según precisó, con información actualizada de la página JNE Fiscaliza, las mesas instaladas son 79,689, lo que representa el 88.32%, quedando pendientes 10,534, lo que equivale al 11.68%.

Burneo explicó que se considera mesa instalada cuando ya se empezó a ejecutar la labor de sufragio.

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