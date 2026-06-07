Elecciones 2026: más del 94% de mesas de votación se han instalado en el país

Perú.- Elecciones 2026: Más del 88% de mesas de votación se han instalado en el país - Andina

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Hasta el momento se ha instalado más del 94 % de mesas de votación en todo el país, según el reporte actualizado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La página JNE Fiscaliza, señala que las mesas instaladas son 84,830, lo que representa el 94.02%; quedando pendientes 5,393, lo que equivale al 5.75%

En total las mesas que deben instalarse en todo el territorio nacional son 90,223.

Más temprano, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, ofrecieron una conferencia de prensa para presentar el primer reporte con corte a las 10.00 horas. A esa hora, las mesas instaladas superaban el 86%.

El presidente del JNE explicó que se considera mesa instalada cuando ya se empezó a ejecutar la labor de sufragio.

Por su parte, Pachas refirió que todos los locales de votación tienen su material electoral con el cual instalar sus mesas de votación.

Detalló que los dos últimos locales de sufragio en recibir el citado material lo hicieron ayer a las 23:08 horas.

Explicó que el material electoral se acopia en los locales de votación y un coordinador de la ONPE lo entrega solo cuando se encuentran presentes los tres miembros de mesa (titulares, suplentes o miembros de la fila).

Incidente con cédulas en Lima Este

El presidente del JNE resaltó también la acción inmediata de los fiscalizadores de la entidad y el personal de la ONPE, quienes comunicaron a la Fiscalía de Prevención del delito sobre 90 cédulas que habrían sido marcadas por dos personeros, quienes fueron detenidos. El caso ocurrió en Lima Este.

Precisó que 50 de estas cédulas fueron inmediatamente repuestas y que ya se está trayendo desde Lurín el material restante, por lo que garantizó que los ciudadanos de esa mesa de sufragio van a poder votar con normalidad.

Burneo evitó precisar a qué agrupación política pertenecen los personeros, a fin de garantizar la neutralidad. “La Fiscalía determinara qué delitos se han cometido en ese momento”, indicó Burneo, quien señaló que los delitos electorales son graves y muchos conllevan cárcel efectiva.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });