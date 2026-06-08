Elecciones 2026: más de 7 millones de personas no participaron de la primera vuelta

Andina/Internet/Medios

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

Más de 7 millones de electores no sufragaron durante la primera vuelta a nivel nacional, indicó Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“En esta segunda vuelta todavía no podemos dar una cifra, teniendo en cuenta que aún la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene trabajando el tema de las actas”,señaló a los medios de prensa.

Informó también quedesde hoy a las 00:00 horas de hoy ya están recibiendo las solicitudes para el trámite de las solicitudes de dispensa y justificaciónde los electores que no acudieron a las urnas ayer domingo 7 de junio.

El funcionario del organismo electoral señaló que este trámite se realiza de manera virtual y, excepcionalmente, por el canal presencial.

Asimismo, precisó que hay dos tipos de solicitudes: la que presenta el ciudadano de a pie yaquellas que presentan las institucionescon la relación del personal que no pudo asistir a votar por realizar labores de tipo específico.

“Por ejemplo, personal de salud, personal del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), los miembros o los trabajadores que formamos parte del sistema electoral también aplicamos para este tipo de solicitudes”,explicó Grillo.

Lee también: [ Elecciones 2026: En este link sigue EN VIVO los resultados de ONPE de la segunda vuelta]

Sobre las multas

El jefe de la Oficina de Atención al Usuario del JNE recordó que las multas por no votar se calculan en base al distrito del elector y esta clasificación es dada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para aquellos que votan en distritos no pobres es de 2 % de la UIT (110 soles); en distritos pobres 1 % (55 soles) y en extrema pobreza 0,5 % (27,50 soles).

Grillo aclaró también que los peruanos en el exterior no generan multa cuando la dirección de su DNI se encuentra en el país de residencia y, además, están en el padrón electoral que el consulado administra."Pero si estoy de paseo, estoy temporalmente fuera del territorio nacional, esto no aplica", indicó el funcionario del

JNE.